Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,765 EUR 0,00% (25.01.2024, 09:30)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,765 EUR -0,13% (25.01.2024, 09:01)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (25.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Für Borussia Dortmund gehe es am 20. Februar in der Champions League weiter. Dann müssten beim Hinspiel beim PSV Eindhoven die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass dem BVB erstmals seit 2021 wieder der Einzug ins Viertelfinale gelinge. Damit würde man auch sportlich wieder zur Spitze Europas gehören, was finanziell betrachtet ohnehin der Fall sei. Dies habe die 27. Auflage des Reports "Football Money League" ergeben, den die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte am Donnerstag veröffentlicht habe. Demnach liege der BVB im Ranking der 20 umsatzstärksten Vereine auf Platz 12.Im Profi-Fußball rolle der Rubel weiterhin - solange man Erfolg habe. Daher sei es für den BVB enorm wichtig, sich auch für die Champions League in der nächsten Saison zu qualifizieren. Und dafür müssten die Dortmunder in der Bundesliga noch einen Platz gut machen und entweder den VfB Stuttgart oder RB Leipzig von den obersten vier Tabellenplätzen verdrängen würden. Setze man die jüngste Aufholjagd fort, dürfte der sportlichen Erholung wohl auch eine an der Börse folgen. Die BVB-Aktie bleibe eine Halteposition (Stopp: 3,10 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: