Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (06.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Parallel zur derzeit alles - zumindest auf der Ebene des Sports - überstrahlenden Fußball-Weltmeisterschaft habe Borussia Dortmund in Sachen Auslandsvermarktung einen (weiteren) Schritt nach vorn machen können. Mit der jüngst abgeschlossenen Asienreise habe der Ruhrpott-Club seine Auslandsvermarktung vorangetrieben - und dabei auch einen Gewinn in Millionenhöhe erzielt.Konkret hätten die Schwarz-gelben eine zehntägige Tour durch Singapur, Malaysia und Vietnam gemacht und dabei Freundschaftsspiele gegen lokale Teams ausgetragen. Lohn der durchaus strapaziösen Reise: ein Gewinn von etwa 2,5 Millionen Euro. "Das hat gezeigt, dass wir eine internationale Relevanz haben", habe BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer den Ruhr Nachrichten gesagt.Der Club werde auch zukünftig auf Tour gehen. "Nach der Reise ist vor der nächsten Reise: Nach aktuellem Stand planen wir im Sommer eine Tour in die USA, und wir überlegen ernsthaft, in New York unser drittes Auslandsbüro zu eröffnen", habe Cramer erklärt. Bisher sei der Verein in Shanghai und Singapur mit Dependancen vertreten.Borussia Dortmund habe erstmals zwei große Sponsoren gewonnen, die in den Vereinigten Staaten beheimatet seien. Die Umsätze in Nordamerika seien kontinuierlich gestiegen, im Merchandising lägen sie längst im siebenstelligen Bereich, die BVB-Fußball-Akademie sei an 16 Standorten aktiv, habe der 53-Jährige gesagt. "Außerdem haben wir in Gio Reyna einen sehr populären US-Amerikaner im Kader, das Thema Frauenfußball ist dort sehr groß, die WM 2026 steht vor der Tür. Es gibt sehr viele Gründe für uns, in den USA noch präsenter zu sein und aktiver zu sein", habe Cramer das Engagement begründet.Aus Sicht des "Aktionär" dürfte der BVB in dieser Saison nicht nur höhere Umsätze sondern auch ein stark verbessertes Konzernergebnis (im Vergleich zur vergangenen Spielzeit) erwirtschaften.Mutige Anleger können nach wie vor darauf spekulieren, dass die Aktie, die immer noch rund 60 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau notiert, zu einer nachhaltigen Erholung ansetzt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Der Stopp sollte unbedingt bei 2,60 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 06.12.2022)Mit Material von dpa-AFX