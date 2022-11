Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (21.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Mit Spannung hätten die Anleger der Hauptversammlung (HV) von Borussia Dortmund entgegengefiebert. BVB-Chef Hans-Joachim Watzke habe die Corona-Krise als größte Herausforderung für Borussia Dortmund seit der Beinahe-Insolvenz in der Spielzeit 2004/2005 bezeichnet. Und eine Art von Normalzustand sei aus seiner Sicht noch ein gutes Stück entfernt. "Wir mussten drei Jahre im Krisenmodus agieren. Und der Krisenmodus hält wegen der Energiekrise und des Ukraine-Krieges an", habe Watzke gesagt. Bei Corona habe er allerdings die Hoffnung, "dass das jetzt erledigt ist".Der Verein habe dank einer Kapitalerhöhung keine Finanzverbindlichkeiten, obwohl die Corona-Krise über 150 Mio. Euro in der Bilanz gekostet habe, habe der Geschäftsführer gesagt. Wegen der durch Corona schwierigen Finanzsituation würden die Aktionäre nach dem Geschäftsjahr 2021/2022 (Stichtag 30. Juni) bei einem Umsatz von 456,8 Mio. Euro und einem Verlust von 35 Mio. Euro erneut keine Dividende erhalten. Finanzvorstand Thomas Tress habe angekündigt, dass der Verlust im laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 auf Null gebracht werden solle. Ein Jahr später sollten dann wieder Überschüsse erwirtschaftet werden. "Dann sollen auch wieder Dividende gezahlt werden", habe Tress den Aktionären gesagt.Die BVB-Aktie verliere am Montag knapp 1% auf 3,48 Euro und notiere damit weiter unter der 50-Tage-Linie, die aktuell bei 3,54 Euro verlaufe. In weiterer Ferne verlaufe zudem der GD200 bei 3,77 Euro.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link