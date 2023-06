Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (07.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es habe sich seit Längerem abgezeichnet- nun ist es (fast) Realität geworden: Real Madrid solle sich nach Informationen von The Athletic mit Borussia Dortmund auf eine Verpflichtung von Top-Star Jude Bellingham geeinigt haben. Die Ablösesumme liege in der schon des Öfteren kolportierten Größenordnung. Wie die Sportwebsite "The Athletic" am Mittwoch berichtet habe, würden die "Königlichen" mehr als 100 Mio. Euro für den 19 Jahre alten englischen Fußball-Nationalspieler zahlen. Noch sei der Vertrag allerdings nicht unterschrieben. Es werde erwartet, dass sich der Mittelfeldspieler in den kommenden Tagen einer medizinischen Untersuchung unterziehe. Eine Bestätigung der beiden Vereine habe bisher nicht vorgelegen.Die BVB-Aktie, die dank der Nachricht zeitweise um mehr als 2% zugelegt habe, habe gewaltiges Aufholpotenzial. Bilanzstruktur, die günstige Bewertung und auch das sich wieder aufhellende Chartbild würden eine eindeutige Sprache sprechen. Mutige Anleger könnten nach wie vor bei der BVB-Wette mitmachen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: