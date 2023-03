Mutige können daher weiterhin zugreifen (Stopp: 3,10 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Anleger könnten auch darauf setzen, dass tatsächlich rein wirtschaftlich betrachtet völlig überzogene 5,0 Milliarden Pfund pro ManUnited-Aktie gezahlt würden, wodurch der Kurs selbst auf dem aktuell hohen Niveau noch weitere 35 Prozent Luft nach oben hätte. (Analyse vom 23.03.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wer kaufe sich den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United? Berichten zufolge hätten die Eigentümer, die US-Familie Glazer, die Angebotsfrist verlängert. Britische Medien würden schreiben, dass die beiden Interessenten bis zu fünf Milliarden Pfund (5,6 Milliarden Euro) geboten haben sollten. Dies wäre ein neuer Weltrekord für einen Sportclub.2005 hätten die Glazers ManUnited für 750 Millionen Pfund erworben. Nun würden den Verein der britische Milliardär Sir Jim Ratcliffe, Chef des Petrochemie-Unternehmen Ineos, und der katarische Geschäftsmann Scheich Jassim bin Hamad Al Thani, Vorsitzender einer der größten Banken des Landes, übernehmen wollen. Ratcliffe sei seit seiner Kindheit United-Fan, habe aber dennoch 2022 mit Ineos erfolglos versucht, den FC Chelsea zu übernehmen.Umgerechnet 5,6 Milliarden Euro für ein seit Jahren chronisch defizitäres Unternehmen, das vermutlich trotz üppiger TV-Einnahmen auch in den kommenden Jahren keine schwarzen Zahlen schreiben dürfte, seien für sich genommen schon eine riesengroße Summe.Blicke man auf die Kennzahlen des englischen Rekordmeisters, so würden die Dimensionen, in welche die BVB-Aktie vorstoßen müsste, um auf eine ähnliche Bewertung zu kommen, fast aberwitzig erscheinen. Ein Vergleich auf Basis des KGVs sei aufgrund der angesprochenen chronisch roten Zahlen bei ManUnited nicht möglich.Noch bemerkenswerter: Das EBITDA der Engländer habe sich 2022 auf 81 Millionen Pfund belaufen, in diesem Geschäftsjahr werde mit etwa 120 Millionen Pfund gerechnet. Das Kurs-EBITDA-Verhältnis würde damit bei knapp 42 liegen - der BVB komme hier mit 4,2 auf nahezu exakt ein Zehntel. Eine ebenso hohe Bewertung würde dementsprechend Kurse von rund 40 Euro je Aktie bedeuten.Grundsätzlich müsse hier gesagt werden, dass es vermutlich Ratcliffe und Al Thani weniger um Renditen gehe, sondern eher um die Erfüllung eines Kindheitstraums (Ratcliffe) beziehungsweise um reines Prestige (Al Thani). Sollte es zu einer Übernahme kommen, wäre der Preis also nicht eins zu eins auf den BVB zu übertragen - zumal der Verein aufgrund der 50 + 1 Regel ohnehin nicht komplett an einen einzelnen Investor verkauft werden könnte.Dennoch sei es durchaus interessant, welchen Preis der aktuelle Spitzenreiter der Bundesliga denn nach den ManUnited-Maßstäben hätte.Auch wenn Preise auf ManUnited-Niveau aufgrund der oben erklärten Gründe für Borussia Dortmund utopisch seien, zeige dieses Beispiel einmal mehr, was für ein Schnäppchen die BVB-Aktie sei. Das Unternehmen, das zudem über äußerst große stille Reserven verfüge, sei an der Börse immer noch knapp 50 Prozent günstiger als vor der Corona-Pandemie, obwohl diese mittlerweile keinen Einfluss mehr auf die Ergebnisentwicklung habe.