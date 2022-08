Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (19.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nach einer zweiten kompletten Spielzeit in der Pandemie habe Borussia Dortmund einen Verlust von 35 Millionen Euro verbucht. Im Vorjahr habe das Minus noch bei 72 Millionen Euro gelgen. Diese vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022 (zum 30. Juni) habe der Verein am Freitag genannt. Ein Grund: Der Fußball-Bundesligist habe nur 40 Prozent der Eintrittskarten anbieten können.Zudem habe der BVB wegen des frühen Ausscheidens aus der Champions League weniger Einnahmen aus der TV-Vermarktung. Statt knapp 187 Millionen Euro habe der BVB hier 145 Millionen eingenommen. Beim Spielbetrieb seien die Einnahmen von nahezu null auf 22,6 Millionen Euro geklettert. In der Vorsaison seien in der Bundesliga wegen der Pandemie keine Zuschauer zugelassen gewesen.Laut Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke habe die Borussia Dortmund KGaA einen Umsatz von 456,8 Millionen Euro erlöst. In der Summe seien auch Transfers enthalten. Nach dem ersten Jahr der Pandemie habe dieser Wert noch bei 358,6 Millionen Euro gelegen. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe der BVB 80 Millionen Euro und damit etwa doppelt so viel wie im Vorjahr gemeldet. Watzke habe sich deshalb vorsichtig optimistisch geäußert. Ab dem Geschäftsjahr 2023/2024 wolle das Unternehmen wieder einen Gewinn machen. Watzke strebe dieses Ziel bereits ein Jahr früher an.Aktuelle Prognosen seien aber wegen Corona und der Energiekrise eher unseriös. "Da könnte ich auch die Lottozahlen voraussagen", so Watzke. Positiv sei, dass Borussia Dortmund zur alten Erlösstärke zurückfinde, auch wenn das Vor-Corona-Niveau längst nicht wieder erreicht sei. Bis zur Fußball-Weltmeisterschaft Ende des Jahres sei jedes BVB-Spiel ausverkauft.Der Transfer des norwegischen Superstars Erling Haaland für die Ablöse von 75 Millionen Euro zu Manchester City werde erst im Geschäftsjahr 2022/2023 wirksam. Der Stürmer sei nach der abgelaufenen Saison nach England gewechselt.Die Aktie des BVB habe sich seit Mitte Juli deutlich von ihren Tiefständen lösen können.Mutige können weiterhin darauf spekulieren, dass der Aktie die nachhaltige Trendwende glückt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Position sollte mit einem Stopp bei 3,00 Euro nach unten abgesichert werden. (Analyse vom 19.08.2022)