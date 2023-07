Mit Material von dpa-AFX



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BVB-Aktionäre sollten diese Entwicklung im Auge behalten: Die derzeit mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Fußball-Bundesliga bereite Sorgen. Während die Vorbereitung der neuen TV-Verträge im Hintergrund bereits laufe, würden ausgerechnet die beiden wichtigsten Medienpartner mit der Rentabilität und anderen Problemen kämpfen."Wir finden für die Ausschreibung nicht das allereinfachste Marktumfeld vor, das will ich gar nicht verhehlen", sage der neue DFL-Geschäftsführer, Steffen Merkel. Der Verkauf der Medien-Rechte "ist so wichtig, weil die Ergebnisse dieser Ausschreibung natürlich so wahnsinnig weitreichend sind", habe Merkel gesagt. Sie "geben den Rahmen wirtschaftlich vor fast bis ins nächste Jahrzehnt". Deshalb würden die Liga-Manager gespannt auf die Lage bei DAZN und Sky schauen, die derzeit rund 80 Prozent der 4,4 Milliarden Euro zahlen würden, die für die vier Spielzeiten bis 2024/25 ausgemacht seien.Derzeit würden die Vorbereitungen für die Verträge von 2025 bis 2029 auf Hochtouren laufen, wichtig sei vor allem die Abstimmung mit dem Bundeskartellamt. Die eigentliche Auktion sei Mitte nächsten Jahres geplant, "noch vor der Europameisterschaft", sage Merkel. Bei einer Prognose halte sich der Rechte-Spezialist zurück. Der DFL-Geschäftsführer sage aber zumindest: "Dass wir Steigerungsraten wie 2016 erreichen, als wir damals um 85 Prozent steigern konnten, ist kein realistisches Ziel." Schon beim Abschluss vier Jahre später, mitten in der Corona-Pandemie, habe es erstmals ein Rückgang der TV-Einnahmen gegeben.Die Zeiten des üppigen Wachstums seien also vorbei, nicht nur in der Bundesliga. "Dass andere Ligen in ihren Heimatmärkten wie in Italien an ihre Grenzen stoßen, das hat sich mittlerweile herumgesprochen", sage Merkel, der gemeinsam mit Marc Lenz die neue DFL-Geschäftsführung bilde.Sky und DAZN seien auch in Deutschland die Vertragspartner für das Pay-TV. Und beide würden mit Problemen kämpfen. So schreibe der seit 2016 in Deutschland tätige Streamingdienst DAZN immer noch rote Zahlen. "Wir arbeiten weiter daran, profitabel zu sein", habe Deutschland-Chefin, Alice Mascia, vor wenigen Wochen beim Kongress SpoBis in Düsseldorf gesagt. "Das Geld, das man in Rechte investiert, kommt nicht schnell zurück." Mit mehreren Preiserhöhungen und mit neuen Preismodellen versuche das weltweit tätige Medienunternehmen auf dem deutschen Markt ins Plus zu kommen - bisher vergeblich.Es dürfte spannend werden, welche Beträge die DFL für die neuen TV-Verträge aushandeln könne.Mutige können indes nach wie vor darauf setzen, dass die im Branchenvergleich günstig bewertete BVB-Aktie den immer noch enormen Abschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit weiter abbauen wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Der Stoppkurs sollte bei 3,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 11.07.2023)