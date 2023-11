Es bleibe dabei: Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich würden aktuell die notwendigen Impulse fehlen, um der BVB-Aktie wieder auf die Sprünge zu helfen.



Ein Kauf der Anteilscheine drängt sich derzeit nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär".(Analyse vom 20.11.2023)



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (20.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der BVB und die Deutsche Fußball-Liga (DFL) würden bei der kommenden Ausschreibung für die TV-Rechte auf eine Steigerung der Einnahmen pro Saison hoffen. Doch die Ergebnisse aus anderen Top-5-Ligen würden diesbezüglich alles andere als Hoffnung machen. Denn dort würden sich die derzeitigen Vermarktungsprobleme bereits sehr deutlich zeigen.So habe es nach dem Rückgang für die spanische La Liga auch in Italien jüngst einen Abschluss mit sinkenden Einnahmen und entsprechendem Ärger gegeben. In Frankreich sei die Ausschreibung sogar aufgrund deutlich zu geringer Angebote abgebrochen worden.Die Zeiten des kräftigen Wachstums seien offensichtlich vorbei. "Dass andere Ligen in ihren Heimatmärkten wie in Italien an ihre Grenzen stoßen, das hat sich mittlerweile herumgesprochen", habe der neue DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel bei seiner Vorstellung im Sommer gesagt - und da habe er das Ergebnis der Serie A noch gar nicht gekannt.Statt des erhofften Milliarden-Deals erhalte die italienische Liga von 2024/25 bis 2028/29 nur 900 Millionen Euro pro Jahr. "Es ist eine Niederlage des italienischen Fußballs", habe Neapel-Besitzer Aurelio De Laurentiis geklagt. "Mit diesem Angebot wird der Fußball sterben." Was ihn vor allem ärgere: Die Einnahmen lägen sogar unter dem alten Vertrag, der 927 Millionen jährlich für die drei Jahre bis 2024 gebracht habe. Serie-A-Präsident Lorenzo Casini sei hingegen erleichtert gewesen und habe konstatiert: "Ein glückliches Ende."700 Millionen kämen laut italienischen Medienberichten zukünftig von DAZN, 200 Millionen von Sky. Die beiden Anbieter "sind nicht kompetent, sie sind nicht gut für den italienischen Fußball", habe der Boss des italienischen Meisters geschimpft. Also über dieselben Pay-TV-Anbieter, die auch Partner der Bundesliga seien. Zudem habe De Laurentiis über "die Dummheit, einen Fünfjahresvertrag abzuschließen" geklagt.Dabei schienen die Voraussetzungen günstig. Medienberichten zufolge wolle DAZN jetzt auch in den französischen Markt einsteigen, und beIN Sport und Amazon würden sich demnach wieder an den TV-Rechten interessiert zeigen - aber nicht zu den von der Ligue 1 gewünschten Preisen. Nun müsse die Liga Einzelgespräche führen.Noch schlimmer sei das Debakel beim bisher letzten Vertrag gewesen, als mit Mediapro ein von allen Ligen erwünschter Neuling ins Wettbieten eingestiegen sei. Doch kurz nach dem Zuschlag sei der Auktionssieger zahlungsunfähig gewesen. Der derzeit noch gültige Notvertrag mit Canal+ und Amazon Prime Video bringe pro Saison statt der ursprünglich veranschlagten 1,15 Milliarden nur etwa 580 Millionen pro Saison.Auch in Spanien habe es zuletzt einen Abschluss mit sinkenden Einnahmen gegeben. Statt 1,1 Milliarden gebe es nach Angaben des Fachmagazins "Spobis" für den seit der Saison 2022/23 gültigen Sechsjahresvertrag lediglich rund 995 Millionen pro Jahr. Demnach bleibe nur die Premier League mit dem bisher letzten Abschluss zur Saison 2022/23 stabil bei 1,632 Milliarden Pfund (derzeit 1,863 Milliarden Euro).Angesichts der Entwicklungen in den anderen Top-5-Ligen erscheine eine Steigerung der Einnahmen für die Fußball-Bundesliga derzeit unrealistisch. Zumal mit Sky und DAZN die größten Pay-TV-Anbieter in Deutschland mit der Rentabilität und anderen Problemen kämpfen würden. DFL-Geschäftsführer Merkel habe daher gesagt: "Wir finden für die Ausschreibung nicht das allereinfachste Marktumfeld vor." Gäbe es bei der Auktion im kommenden Jahr wieder 4,4 Milliarden Euro für vier Jahre, wäre das schon ein Erfolg.