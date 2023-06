Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,37 EUR +0,69% (22.06.2023, 17:35)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,41 EUR +1,61% (22.06.2023, 17:36)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aktuell laufe die wieder die heiße Sommer-Transferphase. Sämtliche Vereine würden nun natürlich versuchen ihre Teams so gut es geht zu verstärken. Dabei werde mitunter hoch gepokert. Allmählich würden einige Manager den Blick aber auf einen anderen Poker richten, bei dem es nicht um die Spieler, aber ebenfalls um sehr viel Geld gehe.Denn mehr und mehr rücke die Vergabe der Bundesliga-Rechte ab der Saison 2025/26 in den Fokus. Im Bemühen um eine Erlössteigerung beim Verkauf der Medienrechte an der Fußball-Bundesliga befasse sich die Deutsche Fußball Liga indes nach Informationen der "Sport-Bild" (Mittwoch) offenbar auch mit einem Szenario, das zum Aus für die ARD-Sportschau am Samstagabend führen könnte.Demnach gebe es Überlegungen, dass künftig die erste Zusammenfassung der Samstagnachmittagsspiele im Free-TV nicht mehr zeitgleich mit dem Topspiel um 18:30 Uhr beginnen solle, um dieses attraktiver und teurer für das Bezahlfernsehen zu machen. Derzeit zahle der Pay-TV-Sender Sky nach Angaben des Blattes rund 200 Millionen Euro allein für die Rechte am Samstagabendspiel der Bundesliga. In der laufenden Rechteperiode würden die 36 Erst- und Zweitligisten pro Saison im Schnitt insgesamt 1,1 Milliarden Euro erhalten.Sollte ein entsprechendes Konzept bei der neuen Rechtevergabe den Zuschlag erhalten, könnte dies dazu führen, dass die Sportschau entweder zu einem späteren Zeitpunkt mit einer kürzeren Sendezeit oder nur noch im Internet ausgestrahlt werde. Die ARD habe sich am Mittwoch auf dpa-Anfrage zunächst nicht dazu geäußert.Es dürfte spannend werden, wie sich die vor Corona praktisch nur gestiegenen Preise für die TV-Rechte in den kommenden Jahren entwickeln würden. Und natürlich auch, inwieweit es die Top-Clubs wie Bayern München und Borussia Dortmund schaffen würden, sich einen weitaus größeren Anteil am Kuchen zu sichern als Clubs aus den mittleren und unteren Tabellen-Regionen. So habe in dieser Saison der FC Bayern 95 Millionen Euro, der BVB 82 Millionen Euro und der VfL Bochum als Schlusslicht der TV-Geldrangliste nur 33 Millionen Euro erhalten.Die BVB-Aktie bleibt indes für Mutige nach wie vor attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Der Stoppkurs sollte bei 3,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 22.06.2023)Mit Material von dpa-AFX