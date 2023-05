XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (05.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund habe heute die wichtigsten Eckdaten für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 (30.06.) veröffentlicht. Und diese hätten sich durchaus sehen lassen können. So sei der Umsatz von 64,2 auf 100,8 Mio. Euro geklettert. Auch das Konzernergebnis habe deutlich verbessert werden können. Der Grund hierfür sei eindeutig. Denn während es von Januar bis März 2022 noch einige Kapazitätsbeschränkungen bei Großveranstaltungen gegeben habe, freue sich der BVB in diesem Kalenderjahr bisher über stetig volle Stadien. Dementsprechend seien die Erlöse aus dem Spielbetrieb vervielfacht worden.Borussia Dortmund dürfte künftig dank anhaltend voller Stadien wieder dauerhaft profitabel wirtschaften. Dadurch wirke der immer noch kräftige Abschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit nach wie vor einfach übertrieben. Mutige Anleger könnten darauf setzen, dass sich die BVB-Aktie endlich nachhaltig vom Corona-Schock des Jahres 2020 erhole. Dabei sollte der Stoppkurs bei 3,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:4,34 EUR +1,52% (05.05.2023, 15:38)