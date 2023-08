Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (21.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund habe den Turnaround geschafft. Nach drei Verlustjahren infolge der Corona-Pandemie habe der Ruhrpott-Club in der abgelaufenen Saison 2022/2023 wieder schwarze Zahlen - unter dem Strich - geschrieben. Allerdings müssten die Anleger, wieder einmal, eine Kröte schlucken, die dem Aktienkurs alles andere als guttue.Konkret habe der BVB im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende Juni) - dank der Rückkehr der Fans - in die Stadien einen Nettogewinn von 9,6 (21/22: minus 31,9) Millionen Euro erwirtschaftet, wie der börsennotierte Profiklub am Montag mitgeteilt habe. Der Umsatz - ohne Transfererlöse - habe um beachtliche 19 Prozent zugelegt, auf den Rekordwert von 418,2 Millionen Euro. Damit hätten Umsatz und Gewinn die eigenen Erwartungen übertroffen. Der BVB habe nämlich einen Nettogewinn von zwei bis sieben Millionen Euro und einen Umsatz von 394 Millionen Euro in Aussicht gestellt."Wir haben geliefert", habe Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber der Nachrichten-Agentur Reuters gesagt. "Wir haben die Jahre der Finsternis hinter uns gelassen." Er habe immer gesagt, dass der Verein nach der Pandemie zu alter Stärke zurückkehren werde.Das Problem mit Blick auf das heutige Kursminus der BVB-Aktie: Eine Dividende wolle der BVB trotzdem nicht zahlen, zum vierten Mal in Folge nicht. Die Pandemie habe den BVB 150 Millionen Euro gekostet, "weil man uns das Geschäftsmodell fehlenden Zuschauer kaputtgemacht hat", habe Watzke erklärt. Hintergrund: Die Schwarz-Gelben hätten in der Saison 2022/23 erstmals wieder das mehr als 80.000 Zuschauer fassende Stadion voll auslasten können. In der Saison davor seien wegen der Corona-Beschränkungen im Schnitt nur rund 38.000 Zuschauer zugelassen.Die günstig bewertete Aktie bleibt für Anleger mit einer Affinität für Fußball-Aktien weiterhin attraktiv (Stoppkurs: 3,60 Euro), so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Mit Material von dpa-AFX