Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (16.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch knapp zwei Wochen sei das Transferfenster für Bundesligisten geöffnet. Und auch beim BVB werde immer noch wild spekuliert, wer noch kommen könnte. Sportdirektor Sebastian Kehl habe Gerüchte über weitere namhafte Transfers von Borussia Dortmund auf gleich mehreren Positionen bis zum Ende der Wechselfrist Ende August dementiert."Mich amüsieren diese Gerüchte. Unsere Medienabteilung macht sich und uns inzwischen jedes Jahr den Spaß, alle Spielernamen zu zählen, die mit uns in Verbindung gebracht werden. In diesem Jahr stehen wir aktuell bei 38 Namen - drei Spieler haben wir de facto geholt", habe der ehemalige Profi des Fußball-Bundesligisten in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur mit Bezug auf die bisherigen Verpflichtungen von Ramy Bensebaini, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer gesagt.Dem Vernehmen nach sichte der deutsche Vize-Meister den Markt noch immer nach einem neuen Außen-, einem Innenverteidiger und einem Mittelstürmer. Angeblich habe die Suche nach einem Backup für Torjäger, Sebastien Haller, Priorität. In Medien seien bereits Hugo Ekitiké (Paris), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) oder sogar Romelu Lukaku vom FC Chelsea als mögliche Kandidaten gehandelt worden."Alles auf einmal wird ohnehin nicht funktionieren. Und verrückte Sachen gehen auch nicht. Wir haben schon in der ersten Juni-Woche transparent kommuniziert, dass wir 60 bis 65 Prozent der Transfersumme von Jude Bellingham wieder in den Kader investieren können. Die Zahlen liegen also für jedermann ersichtlich auf dem Tisch", habe Kehl gesagt. In Anspielung auf das angebliche Interesse an Lukaku habe er angefügt: "Was das alles über ein Transfer-Gerücht aussagt, können Sie mit dem Taschenrechner ziemlich leicht ergründen."Dass die möglichen Titelkonkurrenten aus München, Leipzig und Leverkusen bisher auf dem Transfermarkt aktiver als der BVB gewesen seien, beunruhige Kehl nach eigenen Worten nicht: "Druck haben wir deshalb nicht verspürt. Deshalb lassen wir uns auch nicht von außen treiben. Wir haben nach der vergangenen Saison eine sehr klare Analyse erstellt. Darauf basiert ein klarer Plan. Und den setzen wir sukzessive um."Es bleibe dabei: Der BVB sei mit dem aktuellen Kader bis auf ein paar kleinere Baustellen (ein vierter Innenverteidiger werde etwa noch gesucht) grundsätzlich gut gerüstet für eine weitere Saison, in der das Mindestziel Champions-League-Qualifikation erneut erreicht werden dürfte. Gut möglich, dass dann der Kurs wieder etwas vom immer noch vorhandenen Abschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit abbaue.Mutige können nach wie vor zugreifen, der Stopp sollte bei 3,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 16.08.2023)