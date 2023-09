Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,56 EUR +0,22% (01.09.2023, 10:59)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,54 EUR -1,94% (01.09.2023, 10:33)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (01.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der Wechsel von Niclas Füllkrug zu Borussia Dortmund sei perfekt. Der Torschützenkönig der abgelaufenen Saison wechsele für eine fixe Ablösesumme von 13 Mio. Euro von Bremen ins Ruhrgebiet. Nicht nur für das Sturmzentrum, sondern auch für die BVB-Aktie könnte der Transfer zum Lückenfüller werden.Vor allem die internationalen Auftritte des Revierclubs in der Champions League dürften Füllkrug reizen. In der Gruppenphase treffe Füllkrug mit seinem neuen Team auf die Fußball-Schwergewichte Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United. Ebendieser Wettbewerb sei nicht nur prestigeträchtig, sondern spüle auch viel Geld in die Vereinskassen. Ein positives Abschneiden in der Gruppenphase könnte der BVB-Aktie genug Auftrieb verleihen, um zunächst die Kurslücke vom 22. Mai bei 4,91 Euro zu schließen und anschließend Kurse über der 5-Euro-Marke anzusteuern.Mit dem Transfer von Niclas Füllkrug schließe sich der beste Stürmer der vergangenen Saison dem BVB an. Er könnte ein maßgeblicher Faktor in der finanziell so wichtigen Champions League und damit auch für die Aktie von Borussia Dortmund sein. "Der Aktionär" halte den Transfer für sinnvoll, traue dem BVB das Erreichen des Achtelfinales zu und rate deshalb zum Kauf der Aktie, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: