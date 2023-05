XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,74 EUR -0,35% (25.05.2023, 17:36)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (26.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von HSC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) charttechnisch unter die Lupe."Der Fußball schreibt verrückte Geschichten" - im Guten wie im Schlechten. Aber vor allem: "Die Wahrheit liegt auf dem Platz!" Die jüngste sportliche Entwicklung habe bei der Aktie von Borussia Dortmund zuletzt für den Abschluss einer anderthalbjährigen Bodenbildung geführt. Das kalkulatorische Kursziel - abgeleitet aus der beschriebenen Trendwendeformation - lasse sich auf knapp 6 EUR taxieren, ehe die horizontalen Barrieren in Form alter Hochs und Tiefs bei rund 6,75 EUR wieder in den Mittelpunkt rücken würden. Auch die trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke (Levy) würden derzeit "grünes Licht" signalisieren. In der höheren Zeitebene - auf Monatsbasis - würden beide Trendfolger zudem ebenfalls eine Bodenbildung aufweisen. Um den beiden eingangs angeführten Fußballweisheiten, aber auch der starken Kursentwicklung der letzten Tage, Rechnung zu tragen, würden die Analysten heute dem Risikomanagement eine besondere Bedeutung schenken. Charttechnisch habe der Titel zuletzt zwei "inside days" ausgeprägt. Deshalb definiere das Tief vom 24. Mai bei 5,45 EUR eine erste Unterstützung. Noch wichtiger als möglicher Stop-Loss sei das zweite Gap der Woche bei 5,24/5,22 EUR, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:5,90 EUR +2,97% (26.05.2023, 09:08)