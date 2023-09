Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,17 EUR -0,71% (12.09.2023, 16:38)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,17 EUR -0,36% (12.09.2023, 16:22)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (12.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Rein sportlich betrachtet laufe es für den BVB derzeit alles andere als erfreulich. So habe man trotz eines durchaus machbaren Auftaktprogramms mit zwei Heimspielen lediglich fünf von neun möglichen Punkten an den ersten Spieltagen einsammeln können. Zudem sei die eigentlich hoch talentierte Mannschaft dreimal klar unter ihren Möglichkeiten geblieben.Es könnte also durchaus eine schwierige Saison werden. Und dies könnte auch finanzielle Folgen haben. So bestehe mit der Auslosung der Todesgruppe mit PSG, dem AC Mailand und Newcastle United die Gefahr, dass die Borussen in der enorm lukrativen Champions League deutlich weniger Prämien einstreichen könnten als in der Vorsaison. Die Zuschauereinnahmen und die TV-Erträge dürften sich indes relativ stabil entwickeln. Konstante Wachstumsraten habe der BVB in den vergangenen Jahren regelmäßig bei der Werbung verbucht. So habe der BVB den Ende August vorgelegten vorläufigen Zahlen zufolge im vergangenen Geschäftsjahr dank Werbepartnern wie 1&1, Evonik oder PUMA 142 Mio.Euro verdienen können.Steigende Einnahmen aus der Werbung würden natürlich Mut machen, sollten allerdings nicht überbewertet werden. Zudem stehe und falle mittel- bis langfristig auch hier alles mit dem sportlichen Erfolg. Daher bleibe es unerlässlich, dass das Team von Edin Terzic relativ rasch wieder in die Spur komme. Ansonsten würden weitere Kursrückgänge drohen. Wer investiert sei, sichere seine Position mit einem Stoppkurs bei 3,70 Euro nach unten ab, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.09.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: