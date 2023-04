Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nach Jahren der gähnenden Langeweile im "Meister-Kampf" in der Fußball-Bundesliga gehe es in dieser Saison spannender zu. Denn der BVB habe nun, fünf Spieltage vor Saisonende, die Tabellenführung übernommen. Dementsprechend euphorisch sei die Stimmung am Samstagabend im Signal-Iduna-Park nach dem 4:0-Sieg gegen Europapokalsieger Eintracht Frankfurt gewesen.Wenige Stunden zuvor habe Titelverteidiger Bayern München mit 1:3 beim FSV Mainz erneut gepatzt. Mit breitem Grinsen habe Trainer Edin Terzic im Regen seine Profis abgeklatscht, das 4:0 (3:0) am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt sei nach dem peinlichen Auftritt vor einer Woche in Stuttgart (3:3) das Titelzeichen zur rechten Zeit gewesen."Ich habe vieles gesehen, was ich von dieser Mannschaft schon sehr häufig gesehen habe", habe Sportdirektor Sebastian Kehl im Interview mit Sky betont. "Dieser Sieg heute fühlt sich sehr, sehr gut an. So müssen wir spielen, wenn wir am Ende vorne stehen wollen." Die Tabelle sehe aktuell "sehr gut aus".Vollkommen unabhängig vom Meister-Rennen könne zudem festgehalten werden, dass die erneute Qualifikation für die immer lukrativer werdende Champions League bald in trockenen Tüchern sein dürfte. Der Vorsprung auf Platz 5 betrage bei 15 noch zu vergebenen Punkten nun schon 9 Zähler.Sportlich laufe es beim BVB wieder rund. Darüber hinaus könnte es im Sommer eine üppige Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro für das Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham geben. Aufgrund dessen stünden die Chancen sehr gut, dass die BVB-Aktie in den kommenden Monaten den immer noch enormen Kursabschlag von 50 Prozent im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit weiter abbaue.Mutige können deshalb nach wie vor darauf setzen, dass dies gelingt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Position sollte mit einem Stoppkurs bei 3,10 Euro nach unten abgesichert werden. (Analyse vom 24.04.2023)