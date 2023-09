Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,975 EUR -0,13% (22.09.2023, 13:36)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,98 EUR +0,13% (22.09.2023, 13:02)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Spannende Tage stünden vor dem BVB. In der Bundesliga treffe das Team von Edin Terzic auf die stark gestarteten Wolfsburger, die mit 9 Punkten auf Platz 6 genau einen Rang über dem BVB (8 Punkte) rangieren würden. Ein Sieg wäre aber nicht nur aus tabellarischer Sicht wichtig, sondern auch um die derzeit immer noch triste Stimmung im Club zu heben.Denn der Auftritt beim französischen Meister PSG sei wieder einmal ernüchternd gewesen. Der BVB habe über weite Strecken sehr mutlos agiert und sei nur selten gefährlich vor das Tor des Gegners gekommen. Am zweiten Spieltag der Champions League müssten die Dortmunder am 4. Oktober gegen den AC Mailand, der in der vergangenen Saison in diesem Wettbewerb sogar bis ins Halbfinale gekommen sei, deutlich zulegen, um in der "Todesgruppe F" nicht schon nach dem zweiten Spieltag erheblich ins Hintertreffen zu geraten. Denn danach reise man am dritten Spieltag zum englischen Club Newcastle United, der dank vieler Millionen aus Saudi-Arabien ebenfalls über ein Top-Team verfüge.Gegen Wolfsburg habe der BVB seine letzten Heimspiele deutlich mit 6:1 und 6:0 gewonnen, aktuell würden sich die Niedersachsen aber in einer weitaus besseren Verfassung als bei den letzten beiden Gastspielen im Signal Iduna Park befinden. Für den BVB wäre es enorm wichtig, nach den Big Points in Freiburg am vergangenen Wochenende nun gegen Wolfsburg und die Woche darauf in Hoffenheim nachzulegen, um den eher schwachen Start mit enttäuschenden Unentschieden beim VfL Bochum und gegen Heidenheim ausbügeln zu können.Der BVB präsentiere sich derzeit in keiner sonderlich guten Verfassung. Bei der Aktie sehe es derzeit ähnlich aus.Ein Kauf drängt sich in der aktuellen Situation daher nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer bereits investiert ist, sollte weiterhin den Stoppkurs bei 3,70 Euro beachten. (Analyse vom 22.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link