Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,074 EUR +0,84% (13.01.2023, 09:05)



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,032 EUR -1,90% (12.01.2023)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (13.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Neben der Frage, wohin und für welche Ablöse Jude Bellingham wechseln werde (mehr als 100 Millionen Euro würden als sehr wahrscheinlich gelten), gebe es beim BVB noch andere spannende Personalfragen. Etwa ob Kapitän Marco Reus noch ein weiteres Mal bei den Borussen verlängern werde. Auch beim Mega-Talent Youssoufa Moukoko sei dies lange offen gewesen.Doch nun stünden Borussia Dortmund und Moukoko angeblich vor dem Abschluss eines neuen Vertrags. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky hätten sich der BVB und Moukoko-Berater Patrick Williams bei den Verhandlungen in Marbella angenähert. Der Kontrakt des 18 Jahre alten Stürmers laufe zum Saisonende aus.Medienberichten zufolge sollten mehrere englische Clubs Interesse an dem deutschen Mittelstürmer haben. Moukoko spiele seit 2016 für Borussia Dortmund und sei 2020 Profi geworden. Er sei mit 16 Jahren und einem Tag der bislang jüngste Bundesliga-Spieler und mit 16 Jahren und 23 Tagen auch der jüngste Torschütze in der Geschichte der Liga.Mutige können bei den BVB-Titeln, die immer noch rund 50 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau notieren (obwohl coronabedingte Geisterspiele oder Zuschauerbeschränkungen in dieser Saison erstmals nach drei Serien wohl nahezu ausgeschlossen sein dürften), weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2023)MIt Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link