Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (16.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Siegesserie gehe weiter: Der BVB habe auch das siebte Pflichtspiel des laufenden Jahres gewonnen. Diesmal sei im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League der FC Chelsea etwas glücklich mit 1:0 geschlagen worden. Wer in das Viertelfinale einziehe, entscheide sich beim Rückspiel am 7. März. Eine andere Entscheidung dürfte bereits früher fallen.Denn sollte der BVB sportlich weiter erfolgreich bleiben, werde es charttechnisch bald eine Richtungsentscheidung geben. So nähere sich der Kurs wieder der Marke von 4,43 Euro an, das Zwischenhoch aus dem Sommer 2022. Sollte diese Hürde genommen werden, dürfte es kurz darauf zu einem Test des Widerstandsbereichs zwischen 4,50 und 4,55 Euro kommen. Darüber hinaus wäre der Weg rein charttechnisch betrachtet frei bis in den Bereich 5,00 Euro und anschließend sogar bis etwa 6,00 Euro.Es laufe weiterhin rund bei Borussia Dortmund - auf dem Platz und an der Börse.