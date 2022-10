Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,438 EUR +2,08% (06.10.2022, 08:42)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,312 EUR -0,54% (05.10.2022)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (06.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund habe in der finanziell enorm lukrativen Champions League einen sehr wichtigen Sieg beim vermutlichen Hauptkonkurrenten um Platz 2, dem FC Sevilla, eingefahren. Nach dem zweiten Sieg im dritten Spiel könnten die Westfalen bereits in der kommenden Woche im Rückspiel gegen die Andalusier den Achtelfinal-Einzug perfekt machen.Die Qualifikation für die Runde der letzten 16 würde dem BVB eine Extra-Prämie von 9,6 Millionen Euro bescheren. Beim Rückspiel dürfte Sevilla mit einem neuen Trainer anreisen, Julen Lopetegui stehe beim Krisen-Club aus der Primera División vor dem Aus. Darüber hinaus habe sich der BVB nun wieder neues Selbstvertrauen geholt und für den Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern München warm geschossen. Der BVB sei am Mittwoch beim völlig überforderten FC Sevilla zu einem ungefährdeten 4:1 (3:0) gekommen und habe gegen den Europa-League-Rekordsieger gar einen noch höheren Sieg verpasst. Raphael Guerreiro (6. Minute), Jude Bellingham (41.), Karim Adeyemi (43.) und Julian Brandt (75.) hätten das einseitige Spiel entschieden. Für Sevilla habe Youssef En-Nesyri (51.) getroffen."Der Aktionär" bleibt für die Aktie von Borussia Dortmund nach wie vor bullish gestimmt. Mutige können weiterhin auf eine nachhaltige Erholung der Anteile setzen, die immer noch knapp 60 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau notieren, so Thorsten Küfner. Der Stopp könne bei 2,60 Euro platziert werden. (Analyse vom 06.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: