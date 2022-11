Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,678428 EUR +2,4274% (07.11.2022, 15:54)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,768 EUR +2,00% (07.11.2022, 15:45)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (07.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Auslosung des Champions-League-Achtelfinales habe dem BVB eine schwierige, aber auch durchaus lösbare Aufgabe beschert: den FC Chelsea. Die Londoner hätten in dieser Saison mit einigen Problemen zu kämpfen und stünden aktuell nur auf Platz 7 der Premier League. Die beiden Spiele würden im Februar und Anfang März stattfinden.Sollte dem BVB der Einzug ins Viertelfinale gelingen, würde dies eine garantierte Prämie von 10,6 Mio. Euro bedeuten. Hinzu würden ein zusätzliches sicherlich ausverkauftes Heimspiel sowie ein größerer Anteil am Pool der TV-Gelder kommen, wodurch die Dortmunder weitere Millionen verdienen könnten. Auch wenn es im Topf der Gruppensieger den ein oder anderen womöglich leichteren Gegner gegeben hätte, gehe der BVB zumindest etwa Titelverteidiger Real Madrid aus dem Weg.Die Chancen stünden gut, dass die Dortmunder in dieser Saison ein stark verbessertes Konzernergebnis erzielen würden. Mutige Anleger könnten nach wie vor darauf setzen, dass die BVB-Aktie, die immer noch knapp 60 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau notiere, zu einer nachhaltigen Erholung ansetze (Stopp: 2,60 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2022)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: