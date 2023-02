Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (20.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der BVB sorge weiter für Furore: Mit dem gestrigen deutlichen 4:1 Sieg gegen Hertha BSC hätten die Schwarz-Gelben bereits ihr achtes Pflichtspiel nacheinander gewonnen und seien damit 2023 Europas einziges Topteam mit makelloser Bilanz. Der Ruhrpott-Club, der auf Platz 2 - punktgleich mit Union und Bayer - gesprungen sei, müsse allerdings eine Hiobsbotschaft verkraften.Der Chelsea-Matchwinner und auch gegen Hertha zunächst mit Tor und Assist überragende, Karim Adeyemi, habe beim Spiel gegen den Hauptstadt-Club bereits in der ersten Hälfte mit Verletzung ausgewechselt werden müssen. Eine Diagnose stehe noch aus, doch Edin Terzić habe nach Abpfiff ein mulmiges Gefühl geäußert: "Wir haben heute mit Karim Adeyemi jemanden verloren, der uns wahrscheinlich die nächste Zeit nicht zur Verfügung steht", so der BVB-Chefcoach.So offen wie in diesem Jahr sei die Frage nach dem deutschen Meister lange nicht mehr gewesen. Dass drei Teams punktgleich oben stünden, habe es nach Angaben des Datendienstleisters Opta seit Einführung der Drei-Punkte-Wertung 1995 zu einem so späten Zeitpunkt in der Saison noch nie gegeben. "Man sieht einfach, dass man keinen Zentimeter nachlassen darf, sonst wird es schwierig", so Reus. Zwischen Branchenprimus Bayern und Eintracht Frankfurt auf Platz sechs lägen nur fünf Punkte. Terzic habe allerdings gemahnt: "Wir sind noch nicht im Ziel, deswegen bleiben wir da demütig und bescheiden."Der BVB habe einen echten Lauf - sowohl sportlich als auch mit Blick auf den Börsenkurs. Mutige können nach wie vor einsteigen und darauf spekulieren, dass der immer noch sehr hohe Abschlag zur Vor-Corona-Zeit weiter reduziert wird, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link