Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (01.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Borussia-Dortmund-Aktie tue sich nach der letztlich überraschend verlorenen Meisterschaft schwer, wieder den Weg nach oben zu finden. Immerhin gelinge es dem Papier, nach wie vor die wichtige 4-Euro-Marke zu verteidigen. Derweil drehe sich das Personalkarussell /der Ruhrpottclub bereite sich auf das wohl Unabänderliche vor.Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund sei auf den möglichen Abgang von Jude Bellingham laut Sportdirektor Sebastian Kehl gut vorbereitet. Perfekt sei der Wechsel zu Real Madrid allerdings noch nicht. "Die Dinge werden sich in den nächsten Tagen und Wochen abzeichnen", habe Kehl am Mittwoch auf dem Sportkongress SpoBis gesagt. "Zu meinen Aufgaben gehört es, auf alles vorbereitet zu sein. Das habe ich sehr gewissenhaft getan. Und dementsprechend würden wir reagieren. Aber im Moment ist noch nichts passiert."Bellingham solle laut Medienberichten vor einem Wechsel zu Real Madrid stehen. Die Königlichen sollten dem englischen Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029 anbieten. Bei der Ablösesumme sollten beide Vereine noch auseinanderliegen. Die Spanier würden angeblich rund 100 Mio. Euro bieten, der BVB erhoffe sich mehr."Der Aktionär" bekräftige seine Einschätzung: Die verpatzte Meisterschaft sei allenfalls ein seelisches Problem (für Mannschaft, Verantwortliche und Umfeld), was spätestens bis zum Start der neuen Bundesliga-Saison überwunden sein dürfte. Rein wirtschaftlich habe sich im Grunde kaum geändert. Die Bilanzrelationen seien top, volle Stadien und Champions-League-Teilnahme würden starke Einnahmenströme garantieren. Und die BVB-Aktie sei nach dem jüngsten Kursrutsch wieder günstig bewertet. Wegen des eingetrübten Chartbilds sei der Fußball-Titel derzeit aber nur eine Halteposition. Der Stopp-Loss sollte bei 3,60 Euro platziert werden, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link