Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund lasse im Kampf um den begehrten Meister-Titel nicht locker. Im Heimspiel gegen Mönchengladbach seien die Schwarz-Gelben nach einer fantastischen ersten Hälfte zu einem 5:2-Erfolg gekommen. Damit baue der Ruhrpott-Club seine grandiose Heimbilanz weiter aus. Doch richtig glücklich habe Chef-Trainer Edin Terzic nach dem Spiel nicht gewirkt.Die vergebliche Hoffnung auf einen Patzer des noch immer einen Punkt besseren Tabellenführers aus München habe nämlich die Freude des Fußball-Lehrers über das 5:2 (4:0) von Borussia Dortmund gegen Mönchengladbach gedämpft. Doch auch der 6:0-Kantersieg der Bayern gegen den FC Schalke habe nichts an der Entschlossenheit des BVB-Trainers geändert. "Ich glaube, wir haben heute eine Botschaft geschickt. Dass wir noch immer da sind, dass wir noch immer jagen und dass wir bereit sind, bis zum Schluss alles zu tun", habe der 40-Jährige kommentiert. Kämpferisch habe er angefügt: "Die Bayern müssen Gas geben, wir werden Gas geben."Angesichts des schwereren Restprogramms der Bayern mit Spielen gegen Leipzig und in Köln lebe die Dortmunder Hoffnung auf eine Schwäche des Titelrivalen und eine Wachablösung weiter. "Wir werden jetzt nicht jeden Tag beten, dass da etwas passiert. Aber wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Das geht am besten, wenn wir die letzten beiden Spiele gewinnen. Wir sind noch nicht fertig", so Terzic.Auch der Aktienkurs setze zum Wochenauftakt seinen Aufwärtstrend weiter fort. Die Papiere des Ruhrpottclubs lägen im frühen Handel (Tradegate) mit 0,8 Prozent im Plus und würden bei 4,55 Euro und damit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch bei 4,61 Euro notieren.Mutige setzen darauf, dass die Aktie ihre Aufholjagd weiter fortsetzt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Stopp sollte weiterhin bei 3,10 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 15.05.2023)Mit Material von dpa-AfX