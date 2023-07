Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,175 EUR -0,12% (11.07.2023, 09:55)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,165 EUR -0,12% (11.07.2023, 09:34)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (21.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Im Zuge der Übernahme der Software AG durch den Investor Silver Lake kehre Borussia Dortmund wieder in den SDAX zurück. Denn Vitesco steige als Ersatz für die Software AG aus dem SDAX in den MDAX auf, dafür rücke der BVB nach. Wichtig seien solche Änderungen v.a. für Fonds, die Indices real nachbilden würden (physisch replizierende ETF). Dort müsse dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben könne.Indes wurdseie der Vertrag des Dauer-Reservisten und Großverdieners Nico Schulz aufgelöst worden. Er solle dafür eine Zahlung von etwa 2,5 Mio. Euro erhalten haben, was in etwa seinem halben Jahresgehalt entsprechen dürfte. Zudem sei Borussia Dortmund laut eines Medienberichts an einer Verpflichtung von Bayern Münchens Marcel Sabitzer interessiert.Mutige Anleger mit einem langen Atem könnten weiterhin darauf setzen, dass die BVB-Aktie den eigentlich nicht mehr zu rechtfertigenden Kursabschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit in den kommenden Monaten weiter verringern werde. Der Stopp sollte unverändert bei 3,60 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: