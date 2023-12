Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,60 EUR +0,28% (13.12.2023, 10:48)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,585 EUR +0,28% (13.12.2023, 10:42)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (13.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Bei Borussia Dortmund laufe es derzeit eher mau. Die Sorgen, dass man die Qualifikation für die Champions League verpasse, seien zuletzt weiter gestiegen. Diese Situation befeuere nun natürlich knapp drei Wochen vor Beginn der Winter-Transferperiode die Spekulationen über Neuzugänge - und hier sei nun ein relativ wildes Gerücht aufgekommen.Nach Angaben der Sportbild vom Dienstag solle der BVB seine Fühler nach Top-Stürmer Serhou Guirassy vom Tabellendritten VfB Stuttgart ausstrecken. Dem Bericht zufolge solle der bis 2026 laufende Vertrag des 27-Jährigen eine Ausstiegsklausel beinhalten, nach der er sowohl im Winter als auch im Sommer wechseln könnte. Dem Vernehmen nach wäre für den Angreifer aus Guinea eine Ablöse von rund 20 Mio. Euro fällig. Guirassy habe in den bislang 14 Pflichtspielen der laufenden Saison 18 Tore erzielt und damit Begehrlichkeiten anderer Clubs geweckt.Der Wettbewerb, in dem der BVB bisher eindrucksvoll geliefert habe, sei die Champions League. Das Team von Edin Terzic habe das Ticket für das Achtelfinale durch den jüngsten Auswärtssieg beim AC Mailand bereits in der Tasche. Zum Abschluss der Vorrunde gehe es für die Dortmunder heute im Spiel gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain noch um den Gruppensieg, wodurch man im Achtelfinale natürlich einigen Brocken wie etwa Manchester City oder Real Madrid aus dem Weg gehen könnte.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link