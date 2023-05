Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,125 EUR -0,12% (31.05.2023, 15:48)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,13 EUR -0,36% (31.05.2023, 15:29)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (31.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie habe zuletzt - aufgrund der verspielten Meisterschaft - gewaltige Abschläge hinnehmen müssen. Immerhin sei es dem Papier des Revierclubs bis dato gelungen, die psychologisch und auch charttechnisch wichtige 4-Euro-Marke zu halten. Denn: Rein wirtschaftlich sei der verpasste Coup auch kein Beinbruch. Rein finanziell sei wenig kaputtgegangen. Die Gruppenphase der Champions League sei planbar - der BVB erhalte etwas mehr als 15 Mio. Euro an Startgeld und Top-Star Jude Bellingham dürfte die Schwarz-Gelben - auch ohne Meistertitel - für einen dreistelligen Millionenbetrag in Richtung Madrid verlassen.Der verpasste Titel sei im Grunde (aktuell) mehr ein seelische Wunde, die die Zeit heilen werde, denn ein finanzielles Problem. Die wirtschaftliche gesunde Bilanz, die stets vollen Stadien sowie die exzellente Vermarktung der Marke "BVB" würden vielmehr dafür sprechen, dass die Aktie - mit Blick auf die jüngsten Kursverluste - nun allmählich wieder reif für eine Gegenbewegung sei. Investierte Anleger sollten daher weiter im Spiel bleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: