XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,32 EUR -5,88% (04.09.2023, 09:59)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (04.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es war eine rabenschwarze Woche für den BVB: Mit dem 2:2 im Heimspiel gegen Bundesliga-Neuling Heidenheim habe das Team wie sechs Tage zuvor in Bochum zwei Punkte gegen einen Abstiegskandidaten verspielt. Zudem habe bis zum 1. September die eng besetzte Defensive nicht verstärkt werden und die Auslosung für die Champions League hätte nicht schlimmer verlaufen können. Denn nachdem Borussia Dortmund über viele Jahre hinweg stets habe "europäisch überwintern" können, also entweder ins Achtelfinale der Champions League habe einziehen oder zumindest als Dritter in der weniger lukrativen Europa League weiter spielen können, drohe nun der Worst Case. Der BVB habe eine absolute Hammer-Gruppe erwischt, in der Platz 4 leider durchaus möglich sei. Denn aus dem "Meister-Topf 1" sei Paris Saint Germain gezogen worden, einer der stärksten Vertreter dieses Topfs. Zu allem Überfluss seien den Dortmunder sowohl aus Topf 3 als auch aus Topf 4 mit dem wiedererstarkten AC Mailand (letzte Saison Halbfinalist) und Newcastle United, der Neuling werde aktuell von Saudi-Arabien hochgerüstet, die mit Abstand schwierigsten Gegner aus diesen Töpfen zugelost worden. Gut möglich also, dass der BVB in dieser Saison weitaus weniger der üppigen Champions-League-Prämien einstreichen könne.Die vergangene Woche hätte für den BVB in der Bundesliga, auf dem Transfermarkt und v.a. bei der Champions-League-Auslosung praktisch kaum schlechter laufen können. Die Gefahr bestehe, dass diese Ereignisse die BVB-Aktie in den kommenden Monaten aus verschiedensten Gründen noch belasten würden. Grundsätzlich verfüge die BVB-Aktie aber über Potenzial. Wer über Mut und einen langen Atem verfüge könne weiterhin darauf spekulieren, dass langfristig das Vor-Corona-Niveau bei rund 8 Euro wieder erreicht werde, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:4,33 EUR -5,66% (04.09.2023, 09:35)