Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,835 EUR +3,23% (29.11.2023, 08:49)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,56 EUR -2,60% (28.11.2023, 17:35)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (29.11.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sei stark gewesen: Borussia Dortmund habe sich gestern Abend in der Champions League beim Halbfinalisten der vorangegangenen Saison, dem AC Mailand, mit 3:1 durchgesetzt. Dadurch sei das Team von Edin Terzic bereits einen Spieltag vor Schluss für das Achtelfinale qualifiziert. Am letzten Spieltag gehe es im Heimspiel gegen Paris Saint-Germain nur noch um den Gruppensieg.Der gestrige Auswärtserfolg beschere den Dortmundern die übliche Prämie von 2,8 Millionen Euro pro Gruppensieg. Zudem werde der Verein demnächst weitere 9,6 Millionen Euro für die Achtelfinal-Qualifikation erhalten. Darüber hinaus habe man dadurch mindestens ein zusätzliches Heimspiel. Dies sorge für weitere Zuschauer-, Catering- und Merchandising-Einnahmen. Und natürlich sei es nicht ausgeschlossen, dass es in diesem Jahr womöglich sogar noch bis ins Viertelfinale gehe.Deutlich größer wäre die Chance darauf in erster Linie dann, wenn das Team um Marco Reus, Niclas Füllkrug, Mats Hummels & Co als Gruppenerster ins Achtelfinale ziehen würde. Denn dann könnte man Brocken wie etwa Titelverteidiger Manchester City, Real Madrid, Arsenal oder Barcelona (auf den FC Bayern München könne der BVB als deutscher Vertreter im Achtelfinale nicht treffen) aus dem Weg gehen. Stattdessen würde man dann aller Voraussicht nach auf Teams treffen, die definitiv "schlagbar" wären. Zudem habe man als Gruppensieger das entscheidende Rückspiel zuhause, was eher auch ein Vorteil sein könne.Die Qualifikation für das Achtelfinale könnte der zuletzt schwachen BVB-Aktie nun endlich neue Impulse bescheren. Darauf spekulieren sollten allerdings nur Mutige. Der Stoppkurs sollte dann bei 3,10 Euro platziert werden. Alle anderen verharren vorerst weiter an der Seitenlinie, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Borussia Dortmund-Aktie. (Analyse vom 29.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link