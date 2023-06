Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund sei nach übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg interessiert. Die Borussia habe in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass Mittelfeldstar Jude Bellingham für eine Ablösesumme von mindestens 103 Millionen Euro zu Real Madrid wechsele.Ein großer Teil der Transfersumme solle wieder in die Mannschaft investiert werden, um den Verlust des englischen Nationalspielers aufzufangen. Nmecha solle nach Angaben wie etwa der "Ruhr Nachrichten" oder der "Wolfsburger Allgemeinen" einer der Kandidaten des deutschen Vizemeisters sein.Nmecha habe beim 2:3 gegen Belgien in der deutschen Nationalmannschaft debütiert, im aktuellen Kader für die Länderspiele des viermaligen Weltmeisters fehle der Wolfsburger wegen einer Prellung am Sprunggelenk. In der abgelaufenen Saison habe Felix Nmecha 34 Spiele für den VfL absolviert, vier Tore und sechs Torvorlagen erzielt. Er habe zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Niko Kovac gehört.Der 22-Jährige spiele in Wolfsburg zusammen mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Lukas. Der Marktwert von Felix Nmecha, der einen Vertrag in Wolfsburg bis 2024 habe, werde auf acht Millionen Euro geschätzt.Die Aktie habe indes in den letzten Handelstagen ihren leicht positiven Trend fortsetzen können.Es bleibt dabei: Mutige können weiterhin darauf setzen, dass die Aktie den immer noch enormen Abschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit abbauen wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 3,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 12.06.2023)Mit Material von dpa-AFX