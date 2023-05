Beide Meldungen seien positiv zu werten. Dennoch dränge sich ein Kauf mitten in die kürzlich ausgebildete Fahnenstange aktuell nicht auf. Wer darauf setzen wolle, dass die BVB-Aktie den immer noch beträchtlichen Abschlag zum Vor-Corona-Niveau aufhole, sollte zunächst eine Konsolidierung des Kurses abwarten.



Wer bereits investiert ist, hält die Füße still und zieht den Stopp zur Gewinnsicherung auf 3,60 Euro nach, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2023)



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,72 EUR +0,88% (25.05.2023, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,76 EUR (24.05.2023)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (25.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die langfristige Vernunft habe (ganz knapp) gegen die kurzfristige Gier gesiegt: Der geplante Einstieg eines Investors bei einer neuen Tochter der DFL sei vom Tisch. Ein entsprechender Antrag habe bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit unter den 36 Erst- und Zweitligisten erhalten.Demnach habe es elf Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen gegeben. Das Abstimmungsergebnis sei eine krachende Niederlage für die DFL-Führung um Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke und die Interims-Geschäftsführer Axel Hellmann und Oliver Leki, die im Vorfeld für eine breite Zustimmung geworben hätten. Die DFL habe sich von dem Deal frisches Kapital in Höhe von rund zwei Milliarden Euro versprochen. In der organisierten Fanszene habe es seit Monaten großen Widerstand gegen die Pläne gegeben. "Der Aktionär" habe ebenso wie der Fondsmanager und Kölner Vizepräsident Eckhard Sauren den möglichen Deal kritisiert.Mit dem Geld sollte insbesondere die Gesamtvermarktung der Bundesliga, vorrangig im Ausland, gestärkt werden. Ein fester Betrag sei ferner zur Finanzierung lokaler Infrastrukturprojekte der 36 Profivereine vorgesehen gewesen. Zudem sollten die Clubs rund 300 Millionen Euro zur freien Verfügung erhalten.Der DFL-Plan habe vorgesehen, dass die nationalen und internationalen Medienrechte in eine Tochtergesellschaft namens DFL MediaCo GmbH & Co. KGaA ausgelagert werden sollten. Ein möglicher Investor, zuletzt seien von ursprünglich sechs Interessenten noch drei übrig geblieben, sollte dann 12,5 Prozent für eine Laufzeit von 20 Jahren an dem neuen Unternehmen erwerben.Dieser Plan sei nun hinfällig, weil er bei dem Treffen in einem Frankfurter Flughafenhotel nicht genügend Befürworter gefunden habe. Bereits in den Wochen vor der Mitgliederversammlung habe sich unter den Vereinen Widerstand gerührt.Zudem könne Borussia Dortmund weiter mit Mats Hummels planen. Der Weltmeister von 2014 habe seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim BVB um ein weiteres Jahr bis 30. Juni 2024 verlängert. Das habe der Verein am Mittwoch mitgeteilt.Der 34 Jahre alte Abwehrspieler habe von 2008 bis 2016 für den BVB gespielt und sei 2019 nach drei Jahren bei seinem Jugendclub FC Bayern München wieder zurückgekehrt. "Ich freue mich sehr, dass Mats Hummels ein weiteres Jahr bei Borussia Dortmund bleibt. Er identifiziert sich sehr mit unserem Club. Der BVB und Mats gehören einfach zusammen", habe Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärt."Jeder weiß, wie viel Spaß es mir macht, im Signal Iduna Park mit unseren fantastischen Fans zu spielen. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Es war ein langer Abwägungsprozess. Jetzt, am Ende der Saison, kann ich sagen: Ich habe noch richtig Bock auf ein weiteres Jahr", werde Hummels in der Vereinsmitteilung zitiert.Mit Hummels bleibe dem BVB ein weiterer Routinier erhalten. Vor einem Monat habe der Club den Vertrag des 33 Jahre alten Marco Reus ebenfalls um ein Jahr bis 2024 verlängert. Während Reus aktuell kein Stammspieler sei, habe Hummels in den zurückliegenden Partien, in denen der BVB im Titelkampf auf den ersten Tabellenplatz geklettert sei, zur Startelf gehört.In der laufenden Saison sei Hummels in 29 Bundesligaspielen zum Einsatz gekommen, hinzu kämen jeweils vier Partien im DFB-Pokal und in der Champions League. "Er ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für diese Mannschaft, weil er ihr von der Hierarchie, von der Führung, sehr viel gibt", habe BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gesagt.