Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,364 EUR -0,18% (21.02.2023, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,356 EUR -0,50% (21.02.2023, 09:50)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (21.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie habe seit Jahresanfang rund 20% zugelegt. Ursächlich dafür seien v.a. die jüngsten sportlichen Erfolge - der Ruhrpott-Club habe in diesem Jahr bisher jedes Pflichtspiel gewonnen. Hinter den Kulissen würden indes die personellen Planungen für die kommende Saison 2023/2024 bereits auf Hochtouren laufen.Die BVB-Aktie, die zuletzt richtig stark performt habe, pendele am Dienstag im frühen Handel um ihren Vortagesschluss bei 4,37 Euro. Mutige Anleger könnten nach wie vor aufspringen und darauf spekulieren, dass der immer noch sehr hohe Abschlag zur Vor-Corona-Zeit weiter aufgeholt werde, da die BVB-Aktie nach wie vor günstig bewertet sei, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2023)(Mit Material von dpa-AfX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: