Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,708 EUR +1,98% (22.07.2022, 13:28)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,702 EUR +1,70% (22.07.2022, 13:10)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.07.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Laut BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke habe der FC Bayern auch nach dem Lewandowski-Abgang nichts an Qualität eingebüßt. "Mit diesen Neuzugängen ist Bayern München Topfavorit Nummer 1. Sie verlieren in Lewandowski zwar einen außergewöhnlichen Spieler, bekommen aber in Mané und de Ligt zwei außergewöhnliche dazu", habe er der Deutschen Presse-Agentur gesagt.Die hohen Investitionen der Münchner in den Kader würden laut Watzke im dpa-Interview die Chancen auf einen Machtwechsel senken: "Was die Bayern bis jetzt an Transfers gemacht haben, muss man sich schon leisten können. Aber das ist ja nichts Neues. Dadurch werden die finanziellen Kräfte der Bundesliga nicht auf den Kopf gestellt, sondern weiter zementiert." Mit rund 120 Millionen Euro an Ablösesummen hätten sich die Münchner zumindest vorerst zu den Shopping-Champions Europas gekrönt.Aus seiner Sehnsucht nach dem Ende der Bayern-Dominanz mache Watzke dennoch keinen Hehl. "Leipzig, Leverkusen, wir - wir alle würden es natürlich gerne mal haben, dass der FC Bayern nicht Meister wird. Aber man kann das von der deutschen Öffentlichkeit nicht zwingend von uns verlangen", habe er gesagt. "Weil es auch niemand verlangt, dass Mainz 05 im kommenden Jahr vor dem BVB steht. Der Budget-Unterschied zwischen Mainz und Borussia Dortmund ist aber kleiner als der zwischen dem BVB und Bayern München."Trotz dieser ungewöhnlich hohen Summe könne von einem höheren Investitionsrisiko aber keine Rede sein, habe Watzke betont. "Wir haben bisher netto vielleicht 15 Millionen Euro investiert. Andere Bundesliga-Clubs investieren netto deutlich mehr. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir Erling Haaland abgegeben haben", habe er gesagt. "Fakt ist, dass Borussia Dortmund nach zweieinhalb Jahren Corona und Schäden in Höhe von mehr als 100 Millionen an Einnahmeausfällen Stand heute keinen einzigen Euro Finanzverbindlichkeit gegenüber Bank- bzw. Kreditinstituten aufweist."Mutige können mit einem Stoppkurs bei 3,00 Euro auf eine nachhaltige Erholung spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.07.2022)Mit Material von dpa-AFX