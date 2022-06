Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund solle laut Medienberichten vor der Verpflichtung von Angreifer Sébastian Haller vom niederländischen Erstligisten Ajax Amsterdam stehen. Nach Informationen des TV-Senders "Sport1" sei sich der BVB mit dem früheren Bundesligaspieler von Eintracht Frankfurt bereits über einen Fünfjahresvertrag einig.Demnach solle Ajax Amsterdam ein Angebot der Borussia über eine Ablösesumme in Höhe von 33 Millionen Euro für Haller noch prüfen. Die niederländische Zeitung "De Telegraaf" berichte, dass sich die Clubs bezüglich einer Einigung annähern würden. Verhandelt werde auch über weitgehend garantierte Bonuszahlungen. Laut weiteren Informationen sei Haller bereit, seinen Urlaub in der Elfenbeinküste zu unterbrechen, um zeitnah den medizinischen Test für die Verpflichtung in Dortmund zu absolvieren. Bei Ajax habe der Nationalspieler der Elfenbeinküste noch einen Vertrag bis 2024.Haller, der am Mittwoch 28 Jahre alt werde, solle in Dortmund den Abgang von Top-Torjäger Erling Haaland zu Manchester City kompensieren. Er habe in 132 Erstligaspielen für den FC Utrecht und Amsterdam 73 Tore geschossen. Hinzu kämen elf Treffer in acht Champions-League-Spielen für Ajax. Für Eintracht Frankfurt habe er zwischen 2017 und 2019 in 77 Spielen 33 Tore erzielt.Für den Transfer von Haaland zu Manchester City habe der Revierclub die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro kassiert.Mutige können mit einem Stoppkurs bei 3,00 Euro auf eine nachhaltige Erholung spekulieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)