Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,942 EUR -0,15% (06.01.2023, 11:41)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,95 EUR -0,25% (06.01.2023, 11:55)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (06.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der BVB sei in der Rückrunde als derzeit Sechstplatzierter gefordert, wenn es mit der Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison noch klappen solle. Dafür sollten möglichst die Besten auf dem Platz stehen. Und nachdem sich zuletzt das Lazarett bereits gelichtet habe, greife nun auch der schwer erkrankte BVB-Rekord-Transfer wieder ins Geschehen ein.Borussia Dortmund sei nämlich mit Sébastien Haller ins Trainingslager nach Marbella aufgebrochen. Nach zwei Operationen und einer Chemotherapie habe der an Hodenkrebs erkrankte Torjäger zum Reisetross des Fußball-Bundesligisten gehört, der am Freitagmorgen vom Dortmunder Flughafen Richtung Andalusien aufgebrochen sei. Der zu Saisonbeginn für die BVB-Rekordsumme von über 30 Millionen Euro verpflichtete 28-Jährige solle seinen Reha-Plan fortsetzen und schon in Teilen gemeinsam mit seinen Mitspielern auf dem Platz trainieren. Dem Vernehmen nach seien die Ergebnisse der zum Wochenstart durchgeführten Leistungsdiagnostik ermutigend gewesen. Schon am Donnerstag sei Haller beim Teamtraining zu sehen gewesen.Anders als in den vergangenen Monaten zeichne sich beim BVB damit eine personelle Entspannung ab. Zur Erleichterung von Trainer Edin Terzic sei der komplette Kader mit 28 Spielern an Bord gewesen. Das erhöhe die Chance, die Schwächen aufzuarbeiten. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Wolfsburg (0:2) und Mönchengladbach (2:4) und dem Absturz auf Rang sechs sei der Handlungsbedarf groß. Platz vier müsse mindestens erreicht werden, um in den Genuss der so wichtigen Champions-League-Millionen zu kommen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link