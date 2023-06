Mit Material von dpa-AFX



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Es sei ein Paukenschlag, der auch die Anteilseigner von Borussia Dortmund aufhorchen lassen dürfte: Der von der Corona-Krise gebeutelte VfB Stuttgart dürfe sich auf eine gewaltige Finanzspritze freuen. So solle nun der Autobauer Porsche als Investor beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten einsteigen.Das Unternehmen aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt werde "in der Größenordnung" Anteile an der VfB AG erwerben wie einst Mercedes-Benz, habe VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Stadion der Stuttgarter am Dienstag erklärt. Für diesen Sommer seien fünf Prozent vorgesehen und innerhalb der nächsten zwölf Monate dann eine weitere Tranche. Mercedes habe 2017 für 11,75 Prozent der Anteile an der ausgegliederten Profiabteilung der Schwaben 41,5 Mio. Euro bezahlt.Zusätzlich zu seinem Einstieg in die AG werde Porsche beim VfB mehrere Sponsoring-Pakete übernehmen - vor allem im Nachwuchsleistungszentrum. Mercedes bleibe dem Club als Ankerinvestor und Sponsor erhalten, gebe das Namensrecht am Stadion zum 1. Juli aber an das Porsche-Tochterunternehmen MHP ab. Die aktuell im Umbau befindliche Arena solle demnach mindestens für die nächsten Jahre MHP-Arena heißen. Auch das Engagement von Mercedes als Trikot- und Ärmelsponsor des VfB ende. Diese Rechte wolle der Club zur neuen Saison noch vermarkten.Das Gesamtvolumen dieses "Weltmarken-Bündnisses", wie die Stuttgarter es genannt hätten, belaufe sich laut Wehrle auf gut 100 Mio. Euro. Die letzten Formalitäten sollten bis Ende Juli geklärt sein. Schon jetzt sei es aber "ein großer, historischer Tag für den VfB Stuttgart", habe Präsident und Aufsichtsratschef Claus Vogt gesagt.Noch deutlicher werde es beim Blick auf die Umsatzzahlen: Der VfB Stuttgart habe den Daten von Statista zufolge zuletzt Erlöse von 140 Mio. Euro erwirtschaftet, der Rekordumsatz sei bislang im Jahre 2019 mit 172 Mio. Euro erwirtschaftet worden. Selbst wenn der VfB Stuttgart also wieder in diesen Bereich kommen würde, lege Porsche mit diesem Deal weit mehr als den Fünffachen Umsatz auf den Tisch.Borussia Dortmund dürfte in dieser Saison rund 400 Mio. Euro erlöst haben. Würde man den BVB mit einem KUV von 5,0 bewerten, so wäre der Club satte zwei Mrd. Euro wert. Aufgeteilt auf die 110 Millionen ausstehenden Aktien würde das in etwa einem Kurs von 18 Euro entsprechen.Noch atemberaubender wäre indes ein Vergleich mit den Summen, die für Manchester United gezahlt werden könnten (wobei hier natürlich nochmals daran erinnert werden müsse, dass eine Übernahme des BVB wegen der 50+1-Regel nicht möglich wäre).Der jüngste Deal belege einmal mehr, dass Borussia Dortmund im Vergleich zu vielen anderen Clubs immer noch sehr günstig bewertet sei. Mutige können daher nach wie vor darauf setzen, dass der immer noch kräftige Abschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit abgebaut wird (Stopp: 3,60 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.06.2023)