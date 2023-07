XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (03.07.2023/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund werkele weiterhin auf Hochtouren am Kader für die kommende Saison. Und "Der Aktionär" bleibe für die BVB-Aktie bullish gestimmt. Der jüngste Deal des VfB Stuttgart oder die aufgerufenen Preise im Übernahmekampf um Manchester United hätten jüngst erneut belegt, dass Borussia Dortmund im Vergleich zu vielen anderen Clubs immer noch sehr günstig bewertet sei. Mutige Anleger könnten daher nach wie vor darauf setzen, dass der immer noch kräftige Abschlag im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit abgebaut werde. Der Stoppkurs sollte bei 3,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:4,365 EUR +0,69% (03.07.2023, 09:50)