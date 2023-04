XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (03.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Rückschlag für den Borussia Dortmund im Kampf um die Meisterschaft: Der BVB habe das absolute Spitzenspiel am vergangenen Samstag beim FC Bayern München mit 2:4 Toren verloren und damit die Tabellenführung eingebüßt. Durch die Auswärtsniederlage würden die Schwarz-Gelben mit zwei Punkten weniger auf Rang zwei in der aktuellen Tabelle rutschen. Durch die deutlich (wohl uneinholbare) bessere Tordifferenz der Münchener gegenüber dem BVB betrage der Rückstand faktisch jedoch drei Punkte.Die neunte Niederlage in Folge in der Allianz-Arena lasse die Anleger auf den Verkaufsknopf drücken. Auch wenn die Meisterschaft noch nicht entschieden sei, könne man von einem Wirkungstreffer für den BVB sprechen. Die Bayern hätten in der Geschichte der Bundesliga oft gezeigt, dass sie sich einen Vorsprung zu einem durchaus späten Zeitpunkt der Saison nicht mehr aus der Hand nehmen lassen würden. Dennoch: Der BVB, der über äußerst große stille Reserven verfüge, sei an der Börse immer noch knapp 50% günstiger als vor der Corona-Krise, obwohl diese mittlerweile keinen Einfluss mehr auf die Ergebnisentwicklung habe. Mutige Anleger könnten daher weiterhin zugreifen (Stopp: 3,10 Euro), so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:3,93 EUR -4,24% (03.04.2023, 15:40)