Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,115 EUR +0,49% (17.04.2023, 10:01)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,115 EUR +0,61% (17.04.2023, 09:46)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (17.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nachdem am Wochenende sowohl Borussia Dortmund als auch Bayern München über ein Unentschieden nicht hinaus gekommen seien, habe sich an der Tabellenkonstellation nichts verändert. Dennoch könnte in dieser Woche Bewegung in die BVB-Aktie kommen. Denn es gebe Neuigkeiten aus Spanien zu einem der heißesten Themen auf dem Transfermarkt: Jude Belllingham.So habe etwa bereits die Marca berichtet, dass der 19-jährige Engländer "El gran favorito" bei den Königlichen sein solle. Der Champions-League-Rekordsieger versuche traditionell immer, die auf ihrer Position weltbesten Spieler nach Madrid zu locken. Und Bellingham verfüge zweifellos über das Potenzial, dies zu werden. Für Real würde dieser Transfer auch im Hinblick auf das fortgeschrittene Alter der beiden Mittelfeld-Stars Luka Modric (37) und Toni Kroos (33) durchaus Sinn machen, zumal beide Verträge ebenso wie der von Mittelfeldspieler Dani Ceballos im Sommer auslaufen würden.Real Madrid solle offenbar bereit sein, 100 Millionen Euro sofort zu bezahlen. Zudem könnten über variable Zahlungen weitere 30 bis 50 Millionen Euro hinzukommen. Im Idealfall könnte das Mittelfeld-Juwel dem BVB also bis zu 150 Millionen Euro einbringen, was alleine einem Drittel der aktuellen Marktkapitalisierung entsprechen würde.Mutige können nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 3,10 Euro belassen werden. (Analyse vom 17.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link