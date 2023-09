Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (19.09.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Dienstagabend starte die Elf von Borussia Dortmund in die neue Champions-League-Saison. Am ersten Spieltag der Königsklasse treffe der BVB auf den französischen Club Paris Saint Germain. Ein Sieg wäre enorm wichtig, um die Weichen im finanziell so wichtigen Wettbewerb frühzeitig richtig zu stellen.Niclas Füllkrug fiebere seinem Debüt in der Champions League entgegen. "Für mich ist es das erste Mal und ich hätte es nicht besser treffen können. Ich spiele in drei Top-Stadien auswärts und wir haben drei unfassbar starke Heimspiele. Die Auslosung ist klasse", habe der deutsche Fußball-Nationalstürmer gesagt.Neben den Franzosen befinde sich mit Newcastle United und dem AC Mailand zwei weitere Hochkaräter in der Vorrundengruppe des BVB.Obwohl die Gruppe F als besonders anspruchsvoll gelte, hoffe der 30-Jährige auf den Einzug des Revierclubs in die K.o.-Runde. "Ich glaube, dass alles möglich ist. Ich sehe keine Mannschaft als unschlagbar", so Füllkrug. "Natürlich ist es die stärkste Gruppe, die am ausgeglichensten ist, aber ich möchte erst einmal sehen, dass sie alle vor der Gelben Wand so performen, wie sie sich das vorstellen."Ohne Frage dürfte Borussia Dortmund die schwerste Vorrunden-Gruppe erwischt haben. Umso wichtiger wäre es, bereits am Dienstagabend gegen das Star-Ensemble um Superstar Kylian Mbappe zu punkten und so den ersten Schritt in Richtung Achtelfinale zu gehen.Mutige können dabeibleiben, der Stoppkurs sollte weiterhin bei 3,70 Euro belassen werden, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.09.2023)Mit Material von dpa-AFX