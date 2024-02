Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,805 EUR -0,26% (01.02.2024, 12:42)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,81 EUR -0,26% (01.02.2024, 12:05)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (01.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nur noch heute könnten sich die Clubs in Europas Topligen für den Rest der Saison mit Neuzugängen verstärken. Am sogenannten Deadline Day sei dementsprechend die Nervosität am Transfermarkt groß. Auch bei Borussia Dortmund könnte es heute noch zu Veränderungen kommen. Zwei Spieler stünden dabei aktuell im Fokus.So drohe dem BVB der Verlust eines Abwehrtalents. Laut Medienberichten stehe Hendry Blank vor einem Wechsel zu RB Salzburg. Nach Informationen der Bild solle die Ablöse inklusive möglicher Bonus-Zahlungen bei bis zu sieben Millionen Euro liegen. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger habe am 18. Spieltag beim 4:0 der Borussia in Köln sein Profi-Debüt gefeiert.Dem Vernehmen nach habe sich der BVB zuletzt um eine Verlängerung des bis 2025 datierten Vertrages bemüht. Blank sei 2019 aus der Jugend von Bayer Leverkusen nach Dortmund gewechselt und habe beim BVB die Nachwuchsmannschaften durchlaufen. In dieser Saison habe er zu den Stammspielern in der U23-Mannschaft gezählt, die in der 3. Liga spiele.Darüber hinaus könnte mit Julian Rijkhoff ein weiterer Perspektivspieler den Bundesligisten verlassen. Medienberichten zufolge solle sich das niederländische Stürmertalent mit Ajax Amsterdam einig sein und würde dem BVB eine Ablöse rund zwei Millionen Euro einbringen. Außerdem sollten die Dortmunder im Falle eines Weiterverkaufs für den 19-Jährigen finanziell beteiligt werden. Mit seinem Wechsel würde er auf die Zurückhaltung der Borussia reagieren, ihn in den Profikader zu integrieren. So sei nicht Rijkhoff, sondern der ein Jahr jüngere Paris Brunner Anfang Januar mit in das Trainingslager nach Marbella gereist.Im Zuge des guten Auftakts in das neue Kalenderjahr mit drei Siegen in drei Spielen habe auch der Aktienkurs zumindest wieder etwas Boden gut machen können.Das BVB-Papier bleibt eine Halteposition, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer investiert ist, belässt den Stopp unverändert bei 3,10 Euro. (Analyse vom 01.02.2024)Mit Material von dpa-AFX