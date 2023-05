Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,285 EUR -3,92% (02.05.2023, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,525 EUR +1,80% (28.04.2023, 17:35)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (02.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Am Wochenende habe Borussia Dortmund mit einem 1:1 beim VfL Bochum die Tabellenführung verspielt. Indes werkele der einzig börsennotierte Erstligist weiterhin eifrig am Kader für die kommende Saison. Dabei bemühe sich der BVB offenbar nach wie vor um ein spanisches Top-Talent Ivan Fresneda für die Rechtsverteidigerposition. Die Ablöse für den noch bis 2025 gebundenen 18-Jährigen werde auf 20 Mio. Euro geschätzt. Durch den Verkauf von Reservist Thomas Meunier, der beim BVB noch einen Vertrag bis 2024 habe, könne Gehalt eingespart und die hohe Investition für Fresneda zumindest teilweise ausgeglichen werden.Die BVB-Aktie könnte es im Zuge der jüngsten Ergebnisse vom Wochenende im heutigen Handel wieder etwas schwerer haben. An den grundsätzlich guten Perspektiven für den Verein ändere sich aber nicht allzu viel. Borussia Dortmund habe sehr gute Chancen, wieder nachhaltig schwarze Zahlen zu schreiben, was im Kurs aber immer noch nicht eingepreist sein dürfte. Mutige Anleger mit einem langen Atem könnten daher nach wie vor auf eine nachhaltige Erholungsbewegung der Aktie setzen. Der Stoppkurs könne bei 3,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: