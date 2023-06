Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (30.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Ein junger, schneller Flügelspieler mit dem Vornamen Ousmane? Dies dürfte vielen BVB-Fans bekannt sein. Im Jahre 2016 sei das Talent Ousmane Dembélé zu Borussia Dortmund gekommen. Er habe eine überragende Saison gespielt und sei bereits ein Jahr später zum FC Barcelona gewechselt, was dem BVB inklusive diverser Nachzahlungen knapp 130 Mio. Euro eingebracht habe.Nun habe der Fußball-Bundesligist laut Medienberichten den spanischen Junioren-Nationalspieler Ousmane Diallo (16) verpflichtet. Der Verein müsse noch offiziell das Minderjährigengesuch bei der FIFA einreichen und der Weltverband den Transfer dann offiziell bestätigen, aber das gelte als Formsache. Für den deutschen Vizemeister sei es der nächste Coup der 2018 gegründeten Top-Talente-Abteilung.Der BVB habe sich zu einem erstklassigen Ziel für aufstrebende Talente entwickelt. Und durch den Verkauf von Dembélé, Sancho, Haaland, Bellingham & Co hätten die Dortmunder bereits mehrfach üppige Gewinne erzielt. Es dürfte spannend werden, ob der anstehende Transfer von Diallo auch eine Erfolgsgeschichte werden könne. Mutige Anleger könnten indes weiterhin bei der im Branchenvergleich und auch im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit immer noch sehr günstig bewerteten BVB-Aktie zugreifen (Stopp: 3,60 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: