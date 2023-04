Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,80 EUR -1,30% (06.04.2023, 10:25)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,81 EUR -2,56% (06.04.2023, 10:03)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (06.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Vor der Länderspielpause sei der BVB noch in einer blendenden Verfassung gewesen. Nun habe es die zweite Niederlage im zweiten Spiel gesetzt. Ebenso wie beim Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern hätten die Dortmunder auch im gestrigen Viertelfinal-Spiel bei RB Leipzig auch spielerisch komplett enttäuscht und seien verdient aus dem DFB-Pokal ausgeschieden.Dies sei natürlich auch aus finanzieller Sicht eine Enttäuschung. Die Prämien im heimischen Pokal würden zwar weit unter den äußerst üppigen Summen liegen, die es etwa in der Champions League gebe. Dennoch sei es natürlich sehr ärgerlich. So hätte es für die Teilnahme am Halbfinale eine Zahlung von 3,3 Millionen Euro gegeben. Darüber hinaus hätte man sich die Zuschauereinnahmen mit dem jeweiligen Gegner teilen können. Im Falle eines Pokalsieges hätte der BVB sogar eine Prämie von 4,3 Millionen Euro erhalten.Nach der zweiten Enttäuschung innerhalb weniger Tage dürfte die BVB-Aktie im heutigen Handel wohl erneut unter Druck geraten. Grundsätzlich bleibe aber festzuhalten: Die Wahrscheinlichkeit sei sehr groß, dass der BVB das wirtschaftlich betrachtet wichtigste Saisonziel locker erreichen werde: Die Qualifikation für die immer lukrativer werdende Champions League. Darüber hinaus könnte es im Sommer eine üppige Ablöse von mehr als 100 Millionen Euro für das Mittelfeld-Juwel Jude Bellingham geben. Beides sei eine Grundlage dafür, dass die BVB-Aktie in den nächsten Monaten den immer noch enormen Kursabschlag von 50 Prozent im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit weiter abbaue. Mutige können mit einem Stoppkurs bei 3,10 Euro weiterhin darauf setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2023)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: