Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (25.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Um sechs Prozent habe sich die Aktie des BVB im gestrigen Handel verteuert. Zwischendurch habe der Kurs des einzig börsennotierten Bundesligisten sogar noch stärker zulegen können. Der Grund hierfür sei klar gewesen: Am Wochenende hätten die Borussen durch einen 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt die Tabellenführung übernommen, nachdem der FC Bayern erneut gepatzt habe.Die letzten fünf Spieltage könnten also nach Jahren der gähnenden Langeweile im Titelkampf wieder interessant werden (lediglich in der Saison 2018/19 sei die Meisterschaft erst am letzten Spieltag entschieden worden, ansonsten sei Bayer München immer deutlich früher der Titel sicher gewesen). Und auch aus charttechnischer Sicht lohne es sich durchaus, einen genaueren Blick auf den BVB zu werfen. Denn die Aktie notiere nun knapp unter dem Widerstandsbereich zwischen 4,40 und 4,50 Euro. Sollten diese Hürden gemeistert werden, wäre anschließend der Weg frei bis zur Marke von 5,00 Euro. Sollte auch dieser Widerstand bezwungen werden, hätte der Kurs sogar Luft bis in den Bereich um 6,00 Euro."Der Aktionär" sei für die Anteilscheine von Borussia Dortmund nach wie vor zuversichtlich gestimmt - übrigens unabhängig davon, ob die Meisterschaft gelinge oder nicht. Denn rein finanziell betrachtet, sei in erster Linie die achte Qualifikation für die Champions League in Folge wichtig. Dies garantiere dem BVB für die kommende Saison wieder üppige Einnahmen und mache den Club für international begehrte Talente attraktiver. Gepaart mit anhaltend vollen Stadien werde der BVB dann weiter profitabel wirtschaften können, wodurch der immer noch enorme Abschlag von fast 50 Prozent im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit schlicht und einfach übertrieben wirke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: