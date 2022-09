Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (02.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Clubs aus der englischen Premier League hätten die Rekordsumme von umgerechnet rund 2,2 Mrd. Euro für Spielerverpflichtungen in diesem Sommer ausgegeben. Wie der Sender BBC berichtet habe, seien dies 580 Mio. Euro mehr als vor fünf Jahren gewesen, als die bisherige Höchstmarke erreicht worden sei.Die 20 Clubs der englischen Top-Liga hätten in der am Donnerstag zu Ende gegangenen Transferperiode mehr für neue Profis investiert als die Bundesliga, die spanische LaLiga und die italienische Serie A zusammen, habe es am Freitag weiter geheißen.Dabei habe der FC Chelsea, der zuletzt die Ex-Bundesligaprofis Pierre-Emerick Aubameyang und Denis Zakaria geholt habe, in einem Transferfenster so viel ausgegeben wie kein Premier-League-Club vor ihm. Bis zu 90 Mio. Euro solle der einstige Champions-League-Sieger von Trainer Thomas Tuchel dabei allein für Abwehrspieler Wesley Fofana an Leicester City zahlen.Rekordmeister Manchester United, das den Brasilianer Antony von Ajax Amsterdam (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS) für bis zu 100 Mio. Euro verpflichtet habe, habe einen Club-Rekord bei den Ausgaben für Sommer-Transfers aufgestellt. Meister Manchester City habe unter anderen Torjäger Erling Haaland für 75 Mio. Euro von Borussia Dortmund verpflichtet. Der BVB habe indes gestern noch 18 Mio. für Verteidiger Manuel Akanji erhalten, der sich Manchester City anschloss.Die Premier League habe bei den Transfer-Ausgaben wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Gebe es in der nun angelaufenen Saison erstmals seit 2018/19 auch eine komplette Spielzeit ohne Geisterspiele oder größeren Zuschauerbegrenzungen, so könne durchaus wieder ein Blick auf die Bewertung der Fußball-Aktien vor Corona geworfen werden. Das traditionell etwas trägere und auch recht marktenge Papier von Ajax Amsterdam notiere aktuell rund 30 Prozent unter dem Niveau vom Februar 2020, beim BVB seien es sogar fast 60 Prozent.Mutige setzen auf eine nachhaltige Erholung, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten bei 3,00 Euro (BVB) bzw. 10,50 Euro (Ajax) belassen werden. (Analyse vom 02.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)