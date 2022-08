Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,916 EUR +0,98% (25.08.2022, 20:22)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,88 EUR -0,10% (25.08.2022, 17:36)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (25.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Großes Glück habe der BVB bei der Auslosung der Champions-League-Gruppen heute nicht gehabt. So treffe man mit Manchester City auf eine der stärksten Mannschaften der Welt. Immerhin dürfte die Mannschaft, die den Dortmundern aus Topf 2 zugezogen worden sei, eher schlagbar sein als andere Hochkaräter wie etwa Liverpool, Chelsea oder Barcelona.Gegen den FC Sevilla habe sich der BVB zuletzt im Achtelfinale der Saison 2020/21 durchgesetzt, womöglich ein gutes Zeichen. Aus dem Topf 4 sei noch der FC Kopenhagen dieser schwierigen Gruppe zugelost worden. Klar, die Chancen für den Gruppensieg seien sehr gering, der zweite Platz und damit das Weiterkommen aber durchaus möglich. Der dritte Platz, der zumindest das Überwintern in der (finanziell aber weitaus weniger attraktiven) Europa League sei natürlich absolute Pflicht.Es dürfte spannend werden, ob der BVB in der kommenden Champions-League-Saison deutlich abschneiden könne als in der Vorsaison. Die Aussichten für die Aktie der Dortmunder seien angesichts des insgesamt im Sommer gut verstärkten Kaders und der Hoffnung, dass es in der Saison 2022/23 keine weiteren Geisterspiele mehr geben werde, durchaus gut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: