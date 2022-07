Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,548 EUR +0,80% (15.07.2022, 08:29)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,52 EUR -0,73% (14.07.2022, 17:36)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (15.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Im laufenden Transferfenster habe Borussia Dortmund bereits mit mehreren spektakulären Verstärkungen für Schlagzeilen gesorgt. Neben Starstürmer Erling Haaland könnten den Zweiten der vergangenen Bundesliga-Saison aber auch noch weitere Spieler verlassen, wodurch der BVB Transfererlöse generieren könnte und auch zum Teil fürstliche Gehälter einsparen könnte.Es wäre natürlich gut, sollte es dem BVB gelingen, einige der hochbezahlten Spieler, welche eher schlechte Chancen auf einen Stammplatz hätten, abgeben zu können. Noch wichtiger für die Kursentwicklung der kommenden Monate werde allerdings natürlich in erster Linie das sportliche Abschneiden in der Bundesliga sowie in der finanziell besonders attraktiven Champions League. Mutige Anleger könnten darauf setzen, dass dem BVB nach drei Serien mit Geisterspielen und roten Zahlen in der Saison 2022/23 der Turnaround gelinge (Stopp: 3 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: