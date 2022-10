Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,456 EUR +1,11% (18.10.2022, 13:29)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

3,47 EUR +1,52% (18.10.2022, 13:40)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (18.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Aktie von Borussia Dortmund habe im gestrigen Handel noch deutlich Federn lassen müssen. Die relativ sang- und klanglose Niederlage gegen Spitzenreiter Union Berlin und der Rutsch bis auf Platz acht in der Bundesliga-Tabelle hätten für ein Minus von 3 Prozent gesorgt. Im heutigen Handel könnten sich die Anteilscheine wieder etwas erholen.Und dies erscheine auch angebracht. Natürlich seien der aktuelle Tabellenplatz sowie die sportliche Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen nicht zufriedenstellend, Grund zur Panik bestehe jedoch nicht. Der Abstand auf die Champions-League-Ränge sei sehr gering. Zudem sei es durchaus nicht ungewöhnlich, dass sich ein Team, in dem es derart viele Neuzugänge zu integrieren gelte, eben erst noch finden müsse.Sollte indes in der Champions League das Weiterkommen und damit auch satte Prämien sichergestellt werden, so könnte dies dem Papier einen weiteren Schub geben. Und ohnehin sei die Aktie knapp 60 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau immer noch sehr günstig bewertet, was langfristig orientierten Anlegern eine gute Chance biete.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: