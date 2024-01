Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (15.01.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Nach den zuletzt enttäuschenden Auftritten im Dezember sei der BVB nun mit einem Sieg ins neue Kalenderjahr gestartet. Zum Abschluss der Rückrunde sei ein - allerdings über weite Strecken mühevoller - 3:0-Auswärtserfolg bei Darmstadt 98 geglückt. Wichtigen Anteil daran hätten die beiden Neuzugänge aus England gehabt. So habe der von Chelsea ausgeliehene Linksverteidiger Ian Maatsen über die gesamte Spieldauer überzeugt. Rückkehrer Jadon Sancho sei nach der Pause eingewechselt worden und habe das vorentscheidende 2:0 durch Marco Reus vorbereitet.Allerdings habe BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Tag darauf bereits wieder für einen kleinen Dämpfer für die BVB-Fans gesorgt. Denn er halte eine feste Verpflichtung nach dem Ende der Ausleihe von Jadon Sancho im Sommer nicht für wahrscheinlich. Die Chance darauf sei "realistisch betrachtet nicht wahnsinnig groß", habe Kehl am Sonntag im TV-Sender Sky gesagt. Manchester United habe bei der Verpflichtung Sanchos 2021 über 85 Mio. Euro bezahlt. "Es gab auch für uns jetzt keine Möglichkeit, in irgendeiner Form wirtschaftlich darstellbar eine Kaufoption zu vereinbaren."Durch den Sieg am Wochenende und die Niederlagen der beiden Hauptkonkurrenten um die finanziell enorm wichtigen Champions-League-Plätze (Leipzig und Stuttgart) sei der Abstand nun wieder auf drei und vier Punkte verringert worden. Aktuell dränge sich noch kein Kauf auf. Wer die BVB-Aktie bereits besitze, sollte weiterhin den Stoppkurs bei 3,10 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2024)